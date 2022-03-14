Petrol
108.15
-4.01%
Euro
16.20
0.41%
Dolar
14.78
0.08%
Altın
932.61
-0.93%
Borsa
2089
1.72%
Bitcoin
576.810
-0.30%
BTXN Coin
38.52
-1.23%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Antalya'da evinin yandığını gören şahıs, kiracısına saldırdı

    Muratpaşa ilçesindeki tek katlı evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Evinin yandığını fark eden ev sahibi ise kiracısını tekme tokat dövdü.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 16:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da evinin yandığını gören şahıs, kiracısına saldırdı

    Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde Serdar Sapar’ın kiracı olarak oturduğu ev cayır cayır yandı.

    Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

    YANGINI GÖRÜNCE KENDİNDEN GEÇTİ

    Söndürme çalışmaları devam ettiği sırada yangın yerine evin sahibi Mustafa B.  de geldi. Evinin yandığını gören adam, önce kiracısı ile tartıştı daha sonra ise bir anda saldırmaya başladı.

    Antalya da evinin yandığını gören şahıs, kiracısına saldırdı #1

    EVİN YANIŞINI SEYRETTİLER

    Kiracısına tekme ve tokat ile saldıran adamı mahalleli güçlükle sakinleştirdi. Bir süre sonra vatandaşlar tarafından ayrılan kiracı ve ev sahibi yangını çaresizlik içerisinde izledi. Ev sahibinin eşi ise gözyaşlarına boğuldu.

    Antalya'da evinin yandığını gören şahıs kiracısına saldırdı VİDEO

    YANGIN SOBADAN KAYNAKLANDI

    Yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasının ardından söndürüldü. Yapılan ilk incelemede yangının sobadan çıktığı tahmin ediliyor. Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili olarak inceleme başlattı.

    Antalya da evinin yandığını gören şahıs, kiracısına saldırdı #2

    Antalya da evinin yandığını gören şahıs, kiracısına saldırdı #3

    Antalya da evinin yandığını gören şahıs, kiracısına saldırdı #4

    Antalya da evinin yandığını gören şahıs, kiracısına saldırdı #5

    Antalya da evinin yandığını gören şahıs, kiracısına saldırdı #6

    Antalya da evinin yandığını gören şahıs, kiracısına saldırdı #7

    Antalya da evinin yandığını gören şahıs, kiracısına saldırdı #8

    Antalya da evinin yandığını gören şahıs, kiracısına saldırdı #9

    Antalya da evinin yandığını gören şahıs, kiracısına saldırdı #10

    Antalya da evinin yandığını gören şahıs, kiracısına saldırdı #11


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Ahşap oyma ustasında Osmanlı padişahlarının varaklı görselleri
    Kültür Sanat

    Ahşap oyma ustasında Osmanlı padişahlarının varaklı görselleri

    Tümer Metin: Mesut Özil, sorumluluk almıyor
    Futbol

    Tümer Metin: Mesut Özil, sorumluluk almıyor

    Görüş Bildir