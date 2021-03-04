Antalya'da evlilik dışı ilişkiden doğan bebeğini öldürüp, çöpe attı

Antalya'nın Serik ilçesinde evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp, çöpe atan 39 yaşındaki A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir sera firmasının çalışanları, yerdeki kan lekelerinden şüphelenip yaptıkları kontrolde, çöpte bebek cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede bebeğin yeni doğduğu ve cinsiyetinin erkek olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, bebeği, iş yerinde çalışan 39 yaşındaki A.Ş.'nin dünyaya getirdiğini tespit etti.

İTİRAF ETTİ

Jandarmanın gözaltına aldığı A.Ş., bekar olduğunu ve evlilik dışı ilişki sonucu hamile kaldığını, bebeği doğum yaptıktan sonra öldürüp, çöpe attığını itiraf etti.

A.Ş. tedavisi için Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından mahkemeye çıkarılan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.