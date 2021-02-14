Antalya'da evlilik hayali kuran kadın dolandırıldı

Evlenme kararı aldığı adamın, kendi üzerine şirket açıp esnafı dolandırdığını öğrenen mağdur Bahar Üzüm, 2 milyonu lirayı aşan borçla karşı karşıya.

Antalya'da bir restoranda çalışan 60 yaşındaki Bahar Üzüm, evlilik hayalleri kurarken hayatının şokunu yaşadı.

Show TV'nin haberine göre; Bir ayakkabı mağazasına giden Bahar Üzüm, burada tanıştığı iş yeri sahibi ile yakınlaşma yaşayarak evlilik kararı aldı.

KADININ ÜSTÜNE ŞİRKET KURUP, ESNAFI DOLANDIRDI

İş yeri sahibi iddiaya göre Üzüm'e yeni iş kuracağını ve şirketi de kendi üzerine yapacağını söyledi. Üzüm ise o adama güvenerek kimliğini verdi.

Önceki evliliğinden olan oğlunu görmek için Rusya'ya giden Üzüm, alacaklılardan gelen telefonlar ile dolandırıldığını öğrendi.

2 MİLYON LİRA BORÇ ÇIKTI

Üzüm, toplam borcunun 2 milyon liradan fazla olduğunu söyledi.

Yaşadığı talihsiz olayı gözyaşları içinde anlatan Üzüm, "Geceleri kalkıp geziyorum. Uyuyamıyorum. Evimi terk edip geldim, tehditler alıyorum, yardım istiyorum." diye konuştu.