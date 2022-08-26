Evlilik yıl dönümü kutlamak için tercih ettikleri otele giden Kurtulan ailesi, eşyalarını unutunca geri döndü. Bu durum üzerine otel yönetimiyle tartışan Toma Kurtulan, darbedildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İngiliz avukat Toma Jasinauskaite Kurtulan'ı (39), Türk eşi Hadi Kurtulan (46) ve kızı, evlilik yıl dönümü kutlamak için her zaman gittikleri 5 yıldızlı bir otele rezervasyon yaptırdı.

20 Ağustos'ta 6'ncı evlilik yıl dönümlerini kutlamak isteyen Kurtulan ailesi, burada talihsiz bir olay yaşadı.

Eğlencelerini sonlandıran Kurtulan ailesi, unuttukları eşyaları fark ettikleri için geri döndü.

Toma Jasinauskaite Kurtulan, eşyalarını almak istedi fakat otel görevlileri bu duruma izin vermedi.

Kurtulan d arbebildi

Bunun üzerine gece müdürü O.D. ve Toma Kurtulan, arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine O.D., Kurtulan'ı darbedip dışarı attı.

DHA'nın aktarımına göre; yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Antalya'da evlilik yıl dönümü otelde kutlayan yabancı darbedildi

"Bana tokat ve tekmeyle vurdu"

Darp edilene çiftten Toma Jasinauskaite Kurtulan, "Otele evlilik yıl dönümümüzü kutlamak için gitmiştik. Aslında her şey iyi başlamıştı.

Gece yarısına doğru otelden çıktığımda, bir eşyamın otelde kaldığını fark ettim. Tekrar otele girmek istedim ama beni almadılar.

Otelde gece müdürü olduğunu sonradan öğrendiğim bir yetkili tarafından hakarete uğradım. Bana tokat ve tekmeyle vurdu.

Eşyamı almak için ısrar edince beni itekleyerek otel dışına attı. Bu sırada yere düştüm". ifade etti .

"Maalesef çok kötü şeyler yaşadık"

Eşi Hadi Kurtulan da ev almadan önce sürekli söz konusu otelde kaldıklarını belirterek , "Maalesef çok kötü şeyler yaşadık. Halbuki daha önceden o otele sürekli geliyorduk. Neden bu şekilde davranış gördüğümüze anlam veremiyorum." diye konuştu .

"O adamın cezalandırılmasını istiyoruz"

Evlilik yıl dönümü kutlamasının sonunun kendileri açısından kabus gibi olduğunu anlatan Kurtulan, "Otelde gece müdürü olduğunu öğrendiğim kişi, eşimi darbederek, iterek dışarı çıkardı. Eşimle ilgili bana da hakaret etti. O adamın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.