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- Antalya’da falezlerde gitar çalan üniversiteli düşüp öldü
Antalya’da falezlerde gitar çalan üniversiteli düşüp öldü
- 22.04.2022 - 13:18
- Güncelleme : 22.04.2022 - 14:41
Akdeniz Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı 1. sınıf öğrencisi Burhan Çağan Gökalp (19), gece saat 01.30 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı önünde bulunan falezlere çıktı.
Burada gitar çalmaya başlayan genç, bir süre sonra ayağa kalktı.
Dengesini kaybeden genç, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezler üzerinden kayalık alana düştü.
Hayatını kaybetti
Gökalp’in arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla bölgeye sağlık, deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gökalp’in bulunduğu noktaya ulaşan sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yarım saatte çıkarıldı
İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Gökalp’in cenazesini sedye ile cenaze aracına ulaştırdı.
Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından gencin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Acı haberi alan geldi
Acı haberin ardından Gökalp’in ailesi ve çok sayıda arkadaşı morga geldi.
İHA’nın haberine göre Burhan Çağan Gökalp’in cenazesinin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.