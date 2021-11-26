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    Antalya'da falezlerde mahsur kalan köpeği deniz polisi kurtardı

    Antalya'da falezlerdeki kayalık alanda mahsur kalıp saatlerce fark edilemeyen köpek, deniz polisinin operasyonu ile kurtarıldı.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 02:29
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    Antalya'da falezlerde mahsur kalan köpeği deniz polisi kurtardı

    Dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki falezlerd-in denize yakın kısmında bir köpek, kayalık alanda mahsur kaldı.

    Bulunduğu yerden ne yukarı ne de aşağı inebilen köpeği fark eden tur düzenleyen teknedekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Antalya'da falezlerde mahsur kalan köpeği deniz polisi kurtardı - Video

    DENİZ POLİSİ KÖPEK İÇİN SEFERBER OLDU

    Saat 15.20 sıralarında gelen ihbar üzerine olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi sevk edildi. Yat limanından iki ayrı ekip olarak çıkış yapan deniz polisi, bölgeye gelerek kayalık alanda kurtarılmayı bekleyen köpek için operasyon hazırlığı yaptı.

    Antalya da falezlerde mahsur kalan köpeği deniz polisi kurtardı #1

    POLİSLERİ GÖREN KÖPEK, SEVİNÇ HAREKETLERİ YAPTI

    Köpeğin polisleri görünce sevinç hareketleri ise görüntülere yansıdı. Yağmurlu havada oldukça ıslanan köpeği bottan inen bir polis memuru kayalık alana çıkarak kucaklayıp ardından bota aldı. Köpek, botla Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

    Antalya da falezlerde mahsur kalan köpeği deniz polisi kurtardı #2

    BELEDİYE EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

    Kurtarma anı baştan sona kadar kameralara yansırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen köpek Deniz Polisi Şube Müdürlüğünde yemek ve su verildikten sonra belediye ekiplerine teslim edildi.

    Antalya da falezlerde mahsur kalan köpeği deniz polisi kurtardı #3

    Antalya da falezlerde mahsur kalan köpeği deniz polisi kurtardı #4

    Antalya da falezlerde mahsur kalan köpeği deniz polisi kurtardı #5

    Antalya da falezlerde mahsur kalan köpeği deniz polisi kurtardı #6

    Antalya da falezlerde mahsur kalan köpeği deniz polisi kurtardı #7

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