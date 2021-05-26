Antalya'da falezlerde mahsur kaldı

30 metrelik falezlerdeki sarp kayalıktan inen köpeğini kurtarmak için peşinden inen trans birey, mahsur kalınca polis, deniz polisi ve itfaiyeden yardım istendi. Her ikisi de kurtarıldı.

31 yaşındaki trans birey T.A., köpeğiyle birlikte Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı’ndaki falezlerde gezintiye çıktı.

Köpek bu esnada patika ve kayalık alandan, kayalıkların olduğu falezlerin denizle buluştuğu kısma doğru inmeye başladı.

30 METRELİK FALEZLERDEN İNDİ, ULAŞAMADI

Köpeği olduğu noktadan almak için 30 metrelik falezlerden inen T.A., dik ve sert kayalıktan dolayı köpeğin olduğu yere ulaşamadı.

Olduğu yerde mahsur kalan T.A.'yı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, deniz polisi ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Polis ekipleri, denizden kayalıkta mahsur kalan T.A.’yı kurtarmak için çalışma başlattı. Köpeği bulmak için de jet-ski ile çevrede araştırma yaptı.

TIRMANARAK YUKARI ÇIKTI

Polis ekipleri denizden T.A.'ya ulaşamayınca itfaiye ekiplerinden destek istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi kurtarma çalışması yapmak için hazırlanırken bu esnada T.A., bulunduğu 30 metrelik kayalıktan tırmanıp yukarı çıktı.

Kıyıda mahsur kalan köpek ise bir süre sonra deniz polisleri tarafından bota alınarak Kaleiçi'nde yer alan Deniz Polisi Şube Müdürlüğü'ne götürülerek T.A.’ya teslim edildi.