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    Antalya'da falezlerden atlayan genç: Atlamazsan adam değilsin dediler

    Konyaaltı Sahili'ndeki 40 metre yükseklikteki falezlerden atlayan gençler, yürekleri ağızlara getirirken bir genç, "Atlamazsan adam değilsin dediler, yapacak bir şey yoktu. Sakın gaza gelmeyin" dedi.
    • 12.07.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 14:47
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    Antalya'da falezlerden atlayan genç: Atlamazsan adam değilsin dediler

    Yurt genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların büyük bir kısmı sahil kesimlerini tercih etti.

    Antalya da tercih edilen yerler arasında bulunurken bayramın 4'üncü gününde de tatilciler, yoğunluk oluşturmaya devam etti.

    Diğer yandan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nin varyant bölgesindeki yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezler ise macera arayan gençlerin adresi oldu.

    Falezlerin en uç noktasından kendini suya bıraktı

    Adrenalin tutkunu küçük çocuklar 5 metre yüksekliğinde kaya üzerinden atlayış yaptı. İki genç ise denize dik inen falezlerin en uç noktasından tehlikeye aldırmadan kendilerini denize bıraktı.

    Antalya'da falezlerden atlayan genç: Atlamazsan adam değilsin dediler

    Antalya da falezlerden atlayan genç: Atlamazsan adam değilsin dediler #1

    Arkadaşları alkışladı

    Ayaklarının üzerine atlayan iki genç, bir süre su altında kaldıktan sonra yüzeye çıktı. Başarılı atlayışın ardından iki gence aşağıdaki çocuklar alkışlarla destek oldu. Kiminin aşağı bakmaya bile korktuğu yerden gençler, tüm tehlikeye rağmen atladı.

    Antalya da falezlerden atlayan genç: Atlamazsan adam değilsin dediler #2

    Panik anları kamerda

    İHA'nın haberine göre; atlayış anları çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alınırken  gençlerden birinin suya düştükten sonra kısa süreli hareketsiz kalması paniğe neden oldu. Görüntüyü çeken vatandaşların yaşadığı panik ve endişe anları kameralara yansıdı.

    Antalya da falezlerden atlayan genç: Atlamazsan adam değilsin dediler #3

    "Atlamazsan adam değilsin dediler"

    Atlayışı gerçekleştiren gençlerden 21 yaşındaki Bekir Boztepe, "İlk çıktığımda aşağı baktım, o an korktum. 50 metre yüksekliği var gibiydi. Ama aşağıdan gençler bağırınca gaza geldim 'Atlamazsan adam değilsin' dediler.

    Yapacak bir şey yoktu, besmele çekip atladım. Atladığımda ilk başta bir şey olmadı. Benden önce birisi atladı, ayaklarımı düz tutmamı söyledi.

    Atladıktan sonra istemsiz ayaklarım açıldı. Sudan çıkınca ilk başta bir nefes alamadım. Çok uzun sürmedi ama. Buradan atlamayı kimseye tavsiye etmiyorum. Çocuklar atlamasın, sakın gaza gelmeyin." dedi.

    Antalya da falezlerden atlayan genç: Atlamazsan adam değilsin dediler #4

    Antalya da falezlerden atlayan genç: Atlamazsan adam değilsin dediler #5

    Antalya da falezlerden atlayan genç: Atlamazsan adam değilsin dediler #6

    Antalya da falezlerden atlayan genç: Atlamazsan adam değilsin dediler #7

    Antalya da falezlerden atlayan genç: Atlamazsan adam değilsin dediler #8


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