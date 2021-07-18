Antalya’da falezlerden atlayan genç hastanelik oldu

Konyaaltı sahilinde 30 metre yükseklikteki falezlerden atlayan 19 yaşındaki Ahmet Halil, baygınlık geçirdi. Halil, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Antalya’da Konyaaltı sahilinde 19 yaşındaki Ahmet Halil, 30 metre yükseklikteki falezlerden denize atladı.

Bir süre sonra Halil’in baygınlık geçirdiğini fark eden arkadaşları yardıma koştu.

Durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kıyıda yapılan ilk müdahalenin ardından Halil’i ambulansa alarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

“YÜKSEKTEN ATLAYINCA BAYILDI”

Ahmet'in arkadaşlarından Enes Hatip, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Biz her zaman denize gelir, yukarı çıkardık, sıkıntı olmazdı. Oradan düşünce nefes alamıyordu. Aslında yüzme biliyor. Yüksekten atlayınca bayıldı. Nefes almadığını görünce arkadaşlara 'Koşun' dedim. Ayaküstü atlamıştı. Terlikleri ayağından çıktı. Ben yüzme bilmiyorum, Allah razı olsun başkaları yüzüp çıkardı.”





“NEFES ALAMIYORDU”

Ahmet Halil'i kurtaran arkadaşı ise,”Falezlerden atladı, 2 arkadaş gidip aldık. Nefes alamıyordu. Kıyıya çıkardık.” ifadelerini kullandı.

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