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- Antalya'da, Faslı yolcunun midesinden 100 kapsül esrar çıktı
Antalya'da, Faslı yolcunun midesinden 100 kapsül esrar çıktı
- 06.09.2022 - 16:32
- Güncelleme : 06.09.2022 - 16:35
Antalya’da, uyuşturucu il mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
İl genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliği tarafından operasyon düzenlendi.
İHA’nın haberine göre; Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu H.L.'nin şüpheli tavırları dikkat çekti.
1.100 gram macun esrar maddesi yakalandı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliği ekiplerince yaptırılan iç beden muayenesinde, 100 adet kapsül halinde daralı 1.100 gram macun esrar maddesi yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli H.L. hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından işlem yapıldı.