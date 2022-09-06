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    Antalya'da, Faslı yolcunun midesinden 100 kapsül esrar çıktı

    Havalimanında gelen Fas uyruklu şahsın şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine, iç beden muayenesi yapıldı. Yolcunun midesinden, 100 adet kapsül halinde esrar çıktı.
    • 06.09.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 16:35
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    Antalya'da, Faslı yolcunun midesinden 100 kapsül esrar çıktı

    Antalya’da, uyuşturucu il mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İl genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliği tarafından operasyon düzenlendi.

    İHA’nın haberine göre; Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu H.L.'nin şüpheli tavırları dikkat çekti.

    1.100 gram macun esrar maddesi yakalandı

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliği ekiplerince yaptırılan iç beden muayenesinde, 100 adet kapsül halinde daralı 1.100 gram macun esrar maddesi yakalandı.

    Gözaltına alınan şüpheli H.L. hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından işlem yapıldı.

    Antalya da, Faslı yolcunun midesinden 100 kapsül esrar çıktı #1

    Antalya da, Faslı yolcunun midesinden 100 kapsül esrar çıktı #2


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