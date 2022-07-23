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    Antalya'da feci kaza: 2 arkadaş can verdi

    Motosiklet ile otomobil çarpışması sonucunda 2 arkadaş hayatını kaybederken, sürücünün motosikletini satıp araba almaya hazırlandığı öğrenildi.
    • 23.07.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 17:39
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    Antalya'da feci kaza: 2 arkadaş can verdi

    Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezi yolunda gece saatlerinde feci kaza yaşandı.

    Yaşanan korkunç kazada, Yiğitcan Koç’un (24) kullandığı motosiklet ile M.G.'nin (36) idaresindeki 07 YSK 17 plakalı otomobil çarpıştı.

    Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sürücü olay yerinde, yolcu hastanede can verdi

    Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Koç olay yerinde, yolcu olarak bulunan Hasan Gümüş (27) ise kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Antalya'da feci kaza: 2 arkadaş can verdi VİDEO

    Gece mesaisinden evlerine döndükleri belirlendi

    Farklı otellerde barmenlik yapan iki gencin mesailerinin bittiği ve evlerine doğru yola çıktıkları öğrenildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Yiğitcan Koç’un cenazesi yakınları tarafından alındı. Koç’un cenazesi Serik Pınarcık Mahallesi’nde toprağa verilecek.

    Antalya da feci kaza: 2 arkadaş can verdi #1

    Motosikletini satıp, araba almayı hedefliyordu

    Öte yandan, Koç’un, motosikletini satıp otomobil almaya hazırlandığı belirtildi. Yine barmenlik yapan Hasan Gümüş’ün cenazesinin ise yakınları tarafından alınması bekleniyor.

    Antalya da feci kaza: 2 arkadaş can verdi #2

    Antalya da feci kaza: 2 arkadaş can verdi #3


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