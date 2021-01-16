Antalya’da feci kaza 3 can aldı

Antalya’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesi Cumhuriyet Mahalllesi Temel Eğitim Kavşağında meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Abdullah Korkmaz yönetimindeki 07 AHS 522 plakalı Toyota marka otomobil , Onur Turhan’ın kullandığı Tofaş marka 07 AHP 520 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

Onur Turhan’ın kullandığı otomobilin kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ve araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezin aradı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları kurtarmak için mücadele ederken önce ağır yaralılar hastanelere sevk edildi, ardından araç içinde sıkışan yaralıları çıkarmak için zamanla yarış başladı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

07 AHP 520 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Mehmet Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken 07 AHS 522 plakalı otomobilde bulunan 64 yaşındaki Durdu Korkmaz ve 58 yaşındaki Ayşe Eken kaldırıldıkları hastanelerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kazada yaralanan Abdullah Korkmaz, Ceylin Eken ve Erdem Aşıklaroğlu ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Onur Turan ise Antalya Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Antalya'da feci kaza VİDEO







































