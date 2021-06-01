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    Antalya’da feci kaza: 3,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

    Kayganlaşan yolda takla atan otomobilin camından fırlayan ve beton zemine düşen Hasan Emre Tuncer, hayata tutunamadı.
    • İHA
    • 01.06.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 16:12
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    Antalya’da feci kaza: 3,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

    Konya’dan Antalya’ya seyir halinde olan Mehmet Tuncer'in kullandığı 42 DUV 27 plakalı otomobil, Manayıt mevkii girişinde, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

    Karşı şeride geçen otomobil, yol kenarında bulunan beton yağmur suyu tahliye kanalına girip takla attı.

    1 ÖLÜ, 4 YARALI

    Kaza sırasında aracın camından fırlayan ve kanalın beton zeminine düşen 3,5 yaşındaki Hasan Emre Tuncer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Tuncer’in yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan E.Ö., F.T. ve H.Ö. yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Antalya’da feci kaza: 3,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi #1

    Antalya’da feci kaza: 3,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi VİDEO

    "ÇOCUK CAMDAN FIRLADI"

    Kaza sırasında ailesiyle birlikte Manavgat’tan Seydişehir’e gitmekte olan Şule Nevruz, olayı anlatarak “Bir anda kayarak üzerimize gelmeye başladı. Bizim aracımıza çarpmaktan son anda kurtuldu. Yoldan çıkıp beton zemine çarptıktan sonra takla attı. Bu sırada küçük çocuğun camdan fırladığını gördüm. Koşup yanına gittiğimde yapacak bir şey kalmadığını gördüm. Ambulans geldi ve yaralıları götürdü.” dedi.

    Antalya’da feci kaza: 3,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi #2

    Antalya’da feci kaza: 3,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi #3

    Antalya’da feci kaza: 3,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi #4

    Antalya’da feci kaza: 3,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi #5

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