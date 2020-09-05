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    Antalya'da FETÖ'cülerin ormana gömdüğü 31 çuval bulundu

    Antalya'da ormanlık alanda FETÖ'cülerin toprağa gömüdüğü tespit edilen örgütsel materyaller bulunurken, olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 05.09.2020 - 01:24
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    Antalya'da FETÖ'cülerin ormana gömdüğü 31 çuval bulundu

    Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından ormanlık alanda yapılan aramada toplam 31 çuval içerisinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait örgütsel materyal ele geçirildi.

    CEP TELEFONLARI, BANK ASYA KLASÖRLERİ

    Polis tarafından bölgede yapılan kazıda terör örgütü liderinin kitapları, cep telefonları, Bank Asya yazılı klasörler bulundu. Kazı görüntüleri polis tarafından paylaşıldı. Bulunan malzemeler tek tek işaretlenip numaralandırıldı.

    Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

    Antalya da FETÖ cülerin ormana gömdüğü 31 çuval bulundu #1

    Antalya da FETÖ cülerin ormana gömdüğü 31 çuval bulundu #2

    Antalya da FETÖ cülerin ormana gömdüğü 31 çuval bulundu #3

    Antalya da FETÖ cülerin ormana gömdüğü 31 çuval bulundu #4

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