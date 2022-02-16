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    Antalya’da, FETÖ’den yargılanan öğretmene 10 yıl 6 ay hapis

    Örgüt içindeki öğrencileri askeri okullara hazırladığı ve öğrencileri askeri okullarda takip ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmen S.Ü., 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 18:02
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    Antalya’da, FETÖ’den yargılanan öğretmene 10 yıl 6 ay hapis

    Antalya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

    8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ByLock kullanıcısı olan öğretmen S.Ü. karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

    FETÖ ÖĞRENCİLERİNİ, ASKERİ OKULLARDA TAKİP ETTİ

    Ayrıca S.Ü.’nün, FETÖ içindeki öğrencileri askeri okullara hazırladığı ve öğrencileri askeri okullarda örgüt adına takip ettiği iddia edildi.

    Antalya’da, FETÖ’den yargılanan öğretmene 10 yıl 6 ay hapis #1

    SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAKTAN SUÇLU BULUNDU

    Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın üzerine atılı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

    Mahkeme heyeti, sanık S.Ü.’nün 10 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.


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