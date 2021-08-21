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    Antalya'da film izler gibi yangını seyrettiler

    Antalya’da bir binada klima motorunun patlamasından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından 30 dakikalık çalışmayla söndürüldü. Meraklı kalabalık ise yangını film izler gibi seyretti.
    • DHA
    • 21.08.2021 - 20:05
    • Güncelleme : 21.08.2021 - 20:20
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    Antalya'da film izler gibi yangını seyrettiler

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 467 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın son katında klima motorunun patlamasından meydana geldiği tahmin edilen yangında dumanları ve patlama sesini duyanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    VATANDAŞLARIN ŞAŞIRTAN RAHATLIĞI

    İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairenin balkonundan zaman zaman dışarıya doğru alevler çıkarken, aynı binanın 2’nci katında oturan bir kişinin ise atletli şekilde balkona çıkarak, hiçbir şey olmamış gibi yangını seyretmesi dikkati çekti.

    Antalya'da film izler gibi yangını seyrettiler VİDEO

    MERAKLI KALABALIK, YANGINI İZLEDİ

    İtfaiye ekipleri yangını 30 dakikalık çalışmayla söndürdü.

    Yangının çıktığı esnada olay yerine gelen meraklı kalabalık ellerindeki cep telefonuyla bir taraftan alevleri görüntülerken, bir taraftan ise film izler gibi yangını seyretti.

    Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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    Antalya da film izler gibi yangını seyrettiler #2

    Antalya da film izler gibi yangını seyrettiler #3

    Antalya da film izler gibi yangını seyrettiler #4

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