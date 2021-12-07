Aksu ilçesinde etkili olan fırtına, çilek seralarına zarar verdi. Bölgede çilek üreticiliği yapan Cihan Ergöz, “Hiç siftah yapmadan fırtına bu hale getirdi” dedi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde gece saatlerinde başlayan fırtınadan çilek seraları da etkilendi.

Seraların önlerinde bulunan plastik örtüler uçarken, sera demirleri yerinden söküldü.

Kundu Mahallesi’nde 10 dönüm arazisinde çilek üreten Aslan Peker, 10 gün önce şiddetli yağışta sular altında kalan seralarının bugün de fırtınadan nasibini aldığını söyledi.

"PARAYLA ÖLÇÜLMEZ ZARARIMIZ VAR"

Üretici olarak zor zamanlardan geçtiğini kaydeden Aslan Peker, şu sözleri kaydetti:

"Fırtına sabahın erken saatlerinde başladı, uykuda yakaladı bizi. Hızı nerdeyse 100 kilometreyi buldu diyebilirim. Parayla ölçülmez zararımız var. Seralarıma geldim baktım, rüzgar sera demirlerimizi yerinden söküp atmış. Allah'tan gelen bir şey, elimizden ne gelir? Çok büyük zararımız var bu sefer.”

Antalya’da fırtına, çilek seralarını yerle bir etti - Video



“İKİ GÜN İÇİNDE HASAT YAPMAYI DÜŞÜNÜYORDUK”

10 dekar alanda çilek üreticiliği yapan Cihan Ergöz ise, “3 buçuk dönüm seramız yerle bir oldu. Hasat zamanı geldi. Çilekler çıkmak üzeriydi böyle bir felaketle karşılaştık. Akşam haberlerinde duyduk fırtınanın çıkacağını. Sabah geldik, durum vaziyet bu. Yaklaşık 150 bin TL zararımız var. İki gün içinde hasat yapmayı düşünüyorduk daha hiç siftah yapmadan fırtına bu hale getirdi.” dedi.

Çilek seralarının yanı sıra şiddetli fırtına bölgede domates seralarının da plastik örtülerini uçurdu. Maddi hasarların meydana gelmesine sebep oldu.