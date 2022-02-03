Antalya’da fırtına ve hortum, seraları yerle bir etti

Antalya’da fırtına ve hortum, seraları yerle bir etti

Serik ilçesinde çıkan hortum ve fırtına nedeniyle çilek ve domates seraları yıkıldı. Hortum anları, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya’da etkili olan yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi...

Serik ilçesine bağlı Kadriye ve Çakallık mahallelerinde, saat 10.00 sıralarında hortum ve fırtına çıktığı görüldü. Bir süre ilerleyen hortum, daha sonra gözden kayboldu.

Hortum nedeniyle seraların üzerinde naylonlar uçtu, domates ve çilek ekili seralarda zarar meydana geldi.

“YAĞMUR YAĞARSA DAHA ÇOK ZARAR GÖRECEĞİZ”

Hortumu cep telefonuyla görüntüleyen Bayram Gül, "Hortumu evden görüp cep telefonuyla çekmeye başladım. Burada çilek seralarına zarar verirken, başka yerlerde domates seralarına zarar verdi. İçerideki ürünler daha toplanacaktı. Muşambalar açıldı, fırtına olduğu için tamir de yapılamıyor. Yağmur yağarsa daha çok zarar göreceğiz." dedi.

"ÜRETİCİLERİMİZ ZARAR GÖRDÜ"

Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan ise, "Hortum ve fırtınadan bazı üreticilerimiz zarar gördü. Zarar gören üreticilerimiz beni arayarak durumlarını bildirdi. Rüzgar ve yağmurun durmasından sonra üreticilerimizin zararlarını tespit ederek onlara yardımcı olmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Antalya'da rüzgarın hızını azaltacağı kaydedildi.

Antalya’da fırtına ve hortum, seraları yerle bir etti VİDEO

