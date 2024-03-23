Antalya'da flört uygulamasından tanıştığı kişilere 2 milyonluk vurgun yaptı! 3 gözaltı Uygulama üzerinden hedef aldıkları kişilere güven vererek görüşen ve banka şifrelerini öğrenen genç kadın, beraberindeki 2 erkek arkadaşıyla çaldıkları telefonla birlikte kayıplara karıştı. 2 milyon TL'yi kendi hesabına aktaran grup, yakalandı.

DHA

Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık olaylarının ardı arkası kesilmiyor.

Bu kez bir flört uygulamasından büyük bir vurgun yapıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan S.Y. adlı kadının ve T.K. ile F.U. isimli 2 erkek arkadaşının, flört uygulamasından çok sayıda kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.

Güven sağlayıp şifreleri öğrendi

Genç kadın uygulamayı kullanıp tanıştığı ve güven sağladığı kişilerin cep telefonu ve mobil bankacılık uygulaması şifrelerini öğrendi.

Araç dışında bir yerde buluşmayan S.Y.'yi her buluşmaya çıktığında da T.K. ve F.U. yakından takip etti.

2 milyon lirayı kendi hesabına aktardı

Fırsat bulduğunda telefon ve bankacılık şifrelerini öğrendiği kişilerin cep telefonlarını çalan S.Y. araçtan kaçıp izini kaybettirdi.

Çalınan telefonlardan kişilerin banka hesaplarındaki parayla, yine aynı banka üzerinden çekebilecekleri miktarda çektikleri krediyi kendi hesaplarına gönderen ve bu şekilde çok sayıda kişiyi mağdur eden şüpheliler, yaklaşık 2 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardı.

İzmir'e kaçtılar

Şikayetler üzerine takibe alınan 3 şüphelinin İzmir'e kaçtığı belirlendi.

Antalya Emniyeti Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, İzmir'e gidip şüphelileri eş zamanlı operasyonla bulundukları adreste gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edildiler

Getirildikleri Antalya'da emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)