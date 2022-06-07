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    Antalya'da, forklift ile elektrik tellerini koparan sürücünün ehliyetine el konuldu

    322 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, forkliftle elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. 2032’ye kadar ehliyetine el konulan sürücünün, daha önce de 3 kez ehliyetini kaptırdığı belirlendi.
    • 07.06.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 11:32
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    Antalya'da, forklift ile elektrik tellerini koparan sürücünün ehliyetine el konuldu

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde bağlı Emek Mahallesi’nde 3020 Sokak’ta, Binali Taci’nin kullandığı forklift, burnu kalkmış vaziyette kavşakta bulunan elektrik tellerine çarparak kopardı.

    Tellerin kopmasıyla çarpma ve patlama sesleri, vatandaşları endişelendirdi. Elektriğin kesilmesi ile kargaşa ortamı oluştu.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine elektrik arıza ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi.

    322 promil alkollü olduğu belirlendi

    İHA’nın haberine göre; kontrollerde forklifti kullanan Binali Taci’nin 322 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Binali Taci’nin, sürücü belgesinin alkollü araç kullanmaktan muhafaza altında olduğu, üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalandığı belirlendi.

    Antalya da, forklift ile elektrik tellerini koparan sürücünün ehliyetine el konuldu #1

    2032 yılına kadar ehliyetine el konuldu

    Binali Taci hakkında park halindeki araca zarar vermek suçundan ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten işlem yapıldı.

    Sürücü belgesi alınmasına rağmen üçüncü kez alkollü araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL olmak üzere 7 bin 348 TL, araç sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 3 bin 674 TL para cezası uygulandı. Ayrıca Binali Taci’nin sürücü belgesi 2032 yılına kadar muhafaza altına alındı.

    Öte yandan bazı vatandaşların, evlerindeki elektronik eşyalarının çalışmadığını belirterek karakola şikayette bulunduğu bildirildi.

    Antalya'da, forklift ile elektrik tellerini koparan sürücünün ehliyetine el konuldu VİDEO

    Antalya da, forklift ile elektrik tellerini koparan sürücünün ehliyetine el konuldu #2

    Antalya da, forklift ile elektrik tellerini koparan sürücünün ehliyetine el konuldu #3


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