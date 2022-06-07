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Antalya'da, forklift ile elektrik tellerini koparan sürücünün ehliyetine el konuldu

Antalya'da, forklift ile elektrik tellerini koparan sürücünün ehliyetine el konuldu

322 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, forkliftle elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. 2032’ye kadar ehliyetine el konulan sürücünün, daha önce de 3 kez ehliyetini kaptırdığı belirlendi.