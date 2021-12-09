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    Antalya'da fren yerine gaza basan öğretmen parka uçtu

    Muratpaşa ilçesinde öğretmenlik yapan kadın aracını park ederken, geri manevra sırasında fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkarak parka uçan araç ters döndü.
    • DHA
    • 09.12.2021 - 10:57
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 11:11
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    Antalya'da fren yerine gaza basan öğretmen parka uçtu

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir lisede öğretmenlik yapan Berna Yarımbay, 07 L 7702 plakalı aracını park etmek için geri manevra yaptı.

    PARKA UÇTU

    Bu sırada fren yerine gaza basan öğretmen, istinat duvarını geçerek aşağıda bulunan parka uçtu.

    Antalya da fren yerine gaza basan öğretmen parka uçtu #1

    ARAÇ TERS DÖNDÜ

    Kazanın etkisiyle ters dönen araçtan sağlık görevlileri tarafından çıkarılan öğretmen,  Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    GÖĞSÜNDE AĞRI YAŞADIĞI BİLDİRİLDİ

    Tedaviye alınan Berna Yarımbay'ın göğüs bölgesinde ağrı olduğu belirtildi.

    Öte yandan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Antalya'da fren yerine gaza basan öğretmen parka uçtu VİDEO

    Antalya da fren yerine gaza basan öğretmen parka uçtu #2

    Antalya da fren yerine gaza basan öğretmen parka uçtu #3

    Antalya da fren yerine gaza basan öğretmen parka uçtu #4

    Antalya da fren yerine gaza basan öğretmen parka uçtu #5

    Antalya da fren yerine gaza basan öğretmen parka uçtu #6

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