Petrol
108.69
3.87%
Euro
15.83
0.11%
Dolar
14.58
-0.14%
Altın
922.32
0.02%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
605.234
3.25%
BTXN Coin
31.19
-1.04%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Antalya’da fuhuş operasyonunda 7 mağdur kadın kurtarıldı

    Antalya’da kumar ve fuhuş ile mücadele kapsamında operasyon yapılan hamam, sauna ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren 2 iş yerinde fuhuş yapıldığı tespit edilerek 7 mağdur kadın kurtarıldı.
    • 13.04.2022 - 20:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da fuhuş operasyonunda 7 mağdur kadın kurtarıldı

    Antalya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kumar ve fuhuş suçu ile mücadele kapsamında, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan 5 adrese operasyon yapıldı.

    Operasyon kapsamında hamam, sauna ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren 2 iş yerinde fuhuş yapıldığı tespit edilerek 7 mağdur kadın kurtarıldı.

    3 şahıs hakkında “Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama” suçundan adli işlem yapılıp, kahvehane olarak faaliyet gösteren 2 iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edilerek; bin 70 TL paraya, 3 deste oyun kağıdına ve 47 adet para yerine kullanılan poker puluna el konuldu.

    Çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

    Ayrıca kumar oynadıkları tespit edilen 8 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 34. Maddesine muhalefet suçundan 14 bin 552 TL idari para cezası uygulanarak 2 şahsa “Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.

    Öte yandan İHA'nın aktardığına göre ofis olarak kullanılan 1 adreste; kağıt peçeteye sarılı vaziyette bulunan esrar maddesi, bir adet uyuşturucu kullanmak amaçlı hazırlanmış pipet, yastık kılıfı içine saklanmış iki ayrı poşet içinde 165 gram metanfetamin tabir edilen madde, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 17 adet 7,65 minimetre fişek, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ile bu tüfeğe 1 adet şarjör, 23 adet fişek ve 3 adet özel yapım bıçak temin edilip suç adresinde çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 6 şahıs yakalandı.

    Antalya’da fuhuş operasyonunda 7 mağdur kadın kurtarıldı #1


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Mustafa Sandal'ın yeni imajı
    Magazin

    Mustafa Sandal'ın yeni imajı

    Cengiz Ünder: En coşkulu atmosfer Beşiktaş'ta
    Futbol

    Cengiz Ünder: En coşkulu atmosfer Beşiktaş'ta

    Görüş Bildir