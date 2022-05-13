- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da gaz zehirlenmesi: 2 ölü
Antalya'da gaz zehirlenmesi: 2 ölü
Tarım kimyasalları üreten fabrikada yaşanan gaz sıkıntısı nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
- 13.05.2022 - 18:08
- Güncelleme : 13.05.2022 - 18:15
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde tarım kimyasalları üreten fabrikada gaz sızıntısı meydana geldi.
Çalışmakta olan işçilerin fenalaştığı anlaşılınca fabrika hızlı bir şekilde boşaltıldı.
2 kişi hayatını kaybetti
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil servis ekibi sevkedilirken, ilk belirlemelere göre gaz zehirlenmesi geçiren 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre, diğer personellerin ayakta tedavi edildiği bildirildi.