Antalya'da gaz zehirlenmesi: 2 ölü

Tarım kimyasalları üreten fabrikada yaşanan gaz sıkıntısı nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde tarım kimyasalları üreten fabrikada gaz sızıntısı meydana geldi.

Çalışmakta olan işçilerin fenalaştığı anlaşılınca fabrika hızlı bir şekilde boşaltıldı.

2 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil servis ekibi sevkedilirken, ilk belirlemelere göre gaz zehirlenmesi geçiren 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, diğer personellerin ayakta tedavi edildiği bildirildi.



