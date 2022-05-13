Petrol
110.92
3.23%
Euro
16.11
0.66%
Dolar
15.47
0.53%
Altın
901.70
0.23%
Borsa
2421
1.26%
Bitcoin
483.790
3.04%
BTXN Coin
16.43
27.16%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Antalya'da gaz zehirlenmesi: 2 ölü

    Tarım kimyasalları üreten fabrikada yaşanan gaz sıkıntısı nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
    • 13.05.2022 - 18:08
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 18:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da gaz zehirlenmesi: 2 ölü

    Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde tarım kimyasalları üreten fabrikada gaz sızıntısı meydana geldi.

    Çalışmakta olan işçilerin fenalaştığı anlaşılınca fabrika hızlı bir şekilde boşaltıldı.

    2 kişi hayatını kaybetti

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil servis ekibi sevkedilirken, ilk belirlemelere göre gaz zehirlenmesi geçiren 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, diğer personellerin ayakta tedavi edildiği bildirildi.

    Antalya da gaz zehirlenmesi: 2 ölü #1

    Antalya da gaz zehirlenmesi: 2 ölü #2

    Antalya da gaz zehirlenmesi: 2 ölü #3


    İlginizi Çekebilir

    Bitlis Valisi: Terör bitti, yatırım arttı
    Gündem

    Bitlis Valisi: Terör bitti, yatırım arttı

    Doğal ilaç soğanı kullanmanın 7 farklı yolu
    Sağlık

    Doğal ilaç soğanı kullanmanın 7 farklı yolu

    Borsada kazanç oranları zirvede!
    Borsa Robot

    Borsada kazanç oranları zirvede!

    Görüş Bildir