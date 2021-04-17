Müstakil bir evde gece vakti çıkan yangında evde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın, kızının evde olması sayesinde facianın eşiğinden döndü. Ev, kullanılamaz hale geldi.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Şatırlı Mahallesi’nde bulunan bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

75 yaşındaki Gülizar Şenke’nin tek başına yaşadığı evde çıkan yangında alevler bir anda tüm binayı sardı.

Olay sırada kızın yanında olması, büyük bir facianın önüne geçti. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alabildi.

Söndürme çalışmalarının ardından, evin küle döndüğü görüldü.

“CANIMIZI ZOR KURTARADIK"

Gülizar Şenke’nin kızı Sultan Tuncer, olay anını şu ifadelerle anlattı:

“Annemle tam teravih namaz vakti yan tarafta evdeydik. 5 kişi yaşıyoruz evde. Ezanlar okunurken başladı yangın. Camdan bir baktım herkesin ışığı yanıyor. Mutfağın camından yan tarafa baktığımda alevler sarmış her tarafı, tüp patlamaları. Can kaybı olmadı çok şükür. Yan taraftaki evimizde yanıyordu az kalsın, canımızı zor kurtardık.”

Jandarma ekipleri, yangın sonrası bölgede inceleme başlattı.

Antalya’da gece vakti çıkan yangında ev küle döndü VİDEO