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    Antalya'da gecekondu yanarak kullanılamaz hale geldi

    Antalya'da tek katlı gecekondu yanarak küle dönerken, olay yerine gelen ev sahibi, "Gördüğünüz gibi ev kullanılamaz hale geldi. Yapacak bir şey yok" dedi.
    • DHA
    • 23.05.2021 - 14:03
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 14:05
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    Antalya'da gecekondu yanarak kullanılamaz hale geldi

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gecekondu henüz belirlenmeyen bir nedenle, çıkan yangında küle dönerken, dumanı gören komşular itfaiyeyi aradı.

    YARIM SAATLİK ÇALIŞMA İLE YANGIN SÖNDÜ

    Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

    Yangını haber alıp gelen ev sahibi Mehmet Duran, evinin kül olduğunu görünce büyük şok yaşadı

    Antalya da gecekondu yanarak kullanılamaz hale geldi #1

    KİRACISININ SOYADINI HATIRLAYAMADI

    Heyecandan soyadını hatırlayamadığı Mustafa adlı kiracısının 2 yıldır evinde oturduğunu söyleyen Mehmet Duran, "Bu kişi şehir dışında bir şantiyede çalışıyor. Şu anda da kendisine ulaşmaya çalışıyorum, ulaşamıyorum.

    Evin yandığından haberi yok. Gördüğünüz gibi ev kullanılamaz hale geldi. Yapacak bir şey yok" dedi.

    Antalya da gecekondu yanarak kullanılamaz hale geldi #2

    "İTFAİYE ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİ"

    Yangını gören yan komşu Hakan Şen, "Ben dumanla uyandım. Yan komşumuzun evi yanıyordu. İtfaiyeye haber verdim. Bizim camımıza da sıçradı ama sağ olsun itfaiye zamanında müdahale etti. Allah beterinden korusun" diye konuştu.

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