Antalya'da bir gecekondunun tavanında çökme meydana geldi. O sırada evde olan anne ve çocukları şans eseri kurtuldu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir gecekondunun tavanı çökerken, içeride olan Gülsüm Öner ve 4 çocuğu korku dolu anlar yaşadı.

ODA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Evin tavanından ses geldiğini fark eden anne Gülsüm Öner, çocukları Ece, Seda, Sibel ve Sevda'yı uyandırıp dışarıya çıkardığı sırada, evin tavanı büyük bir gürültüyle çöktü.

Tavanın çökmesiyle oda kullanılmaz hale geldi. Odanın içine tahta ve çeşitli odun parçaları düştü.

Antalya'da gecekondunun tavanı çöktü, 5 kişi ölümden döndü VİDEO

"DEPREM OLUYOR SANDIM"

Olaydan şans eseri yaralanmadan kurtulan anne Gülsüm Öner, "Ben ve çocuklar hep birlikte odada uyuyorduk. Bir anda gözümü açtığımda deprem oluyor sandım.

Tavanın çökeceğini anlayınca hızla çocukları uyandırıp, dışarıya çıkmalarını sağladım. Salona çıktığım anda tavan büyük bir gürültüyle çöktü. Şansımız varmış üzerimize göçmedi" dedi.

"HEMEN DIŞARIYA ÇIKTIK"

Evde kiracı olarak yaşadıklarını söyleyen anne Öner, evin diğer odalarının da aynı durumda olduğunu dile getirdi. Olayı gözyaşları içinde anlatan Ece Öner ise ölümden döndüklerini belirterek, "Sesler gelmeye başlayınca annem bizi uyandırdı. Hemen koşarak, dışarıya çıktık. Şansımız varmış kurtulduk" diye konuştu.