Antalya’da düğün konvoyunda trafiği durduran sürücü, gelin ve damadın etrafında drift yaptı. Drift atan sürücüye 9 bin 125 TL para cezası kesildi. 2 ay ehliyetine el konuldu.

Antalya Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5619 Sokak ile Elmalı Hamdi Yazır Caddesi kesişiminde meydana gelen olayda, düğün konvoyunda bulunan bir kişi kavşakta trafiği durdurdu.

GELİN VE DAMATIN ETRAFINDA DRİFT YAPTI

Sürücü daha sonra gelin ve damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre drift attı. Gelin ve damadın büyük tehlike atlattığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı. Çevrede bulunan diğer kişiler ise yaşanılanlara tepki vermek yerine o anları izlemekle yetindi. Sosyal medyada çekilen görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Antalya'da gelin ve damadın etrafında drift atan sürücüye para cezası verildi - Video



9 BİN 125 TL PARA CEZASI VERİLDİ, 2 AY EHLİYETİNE EL KONULDU

Olayın basına yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, araç sürücüsünün Musa K. olduğunu tespit etti. Bulunduğu adreste yakalanan sürücü Musa K., drift attığı için 9 bin 125 TL para cezasına çarptırılıp, ehliyetine de 2 ay el konuldu.











