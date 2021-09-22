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    Antalya'da gelin ve damadın fotoğrafını çekerken 30 metreden düştü

    Tazı Kanyonu'nda gelin ve damadın fotoğrafını çekerken 30 metre yükseklikten aşağıya düşen genç, jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 14:19
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    Antalya'da gelin ve damadın fotoğrafını çekerken 30 metreden düştü

    Antalya’nın Manavgat ilçesi Gaziler Mahallesi Tazı Kanyonu mevkisinde bir fotoğrafçının yanında çalışan 24 yaşındaki İbrahim Enes Aldemir, kayalık alanda dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya düştü.

    EKİPLER HEMEN OLAY YERİNE GİTTİ

    Olayın haber alınmasının ardından Beşkonak Jandarma Karakolu, Manavgat İtfaiyesi kurtarma, 112 sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Düştüğü yerden jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından sedye ile yukarı çıkarılan Aldemir, ambulans helikopter ile Akdeniz Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

    Antalya da gelin ve damadın fotoğrafını çekerken 30 metreden düştü #1

    Antalya da gelin ve damadın fotoğrafını çekerken 30 metreden düştü #2

    Antalya da gelin ve damadın fotoğrafını çekerken 30 metreden düştü #3

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