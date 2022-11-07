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Antalya'da gelin ve kaynana birbirlerini bıçakladı

Antalya'da gelin ve kaynana birbirlerini bıçakladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gelin ve kaynanası, çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaraladı. Hastanede tedavileri yapılan ikili daha sonra polis tarafından karakola götürüldü.