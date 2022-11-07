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    Antalya'da gelin ve kaynana birbirlerini bıçakladı

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gelin ve kaynanası, çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaraladı. Hastanede tedavileri yapılan ikili daha sonra polis tarafından karakola götürüldü.
    • 07.11.2022 - 18:49
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    Antalya'da gelin ve kaynana birbirlerini bıçakladı

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanda N.Y. ve F.Y. isimli gelin ile kaynana arasında tartışma çıktı.

    Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İki taraf da birbirlerine bıçakla saldırmaları sonucu yaralandı.

    Olayın ardından gelin kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Kaçan gelin bulunup hastaneye götürüldü

    Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı kaynanayı ve olay yerinden kaçan gelini bulup hastaneye götürdü.

    İHA'nın haberine göre hastanede tedavi edilen gelin ve kaynana ardından işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

    Antalya da gelin ve kaynana birbirlerini bıçakladı #1


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