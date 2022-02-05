Bir restoranda çocuğuyla birlikte oturan genç annenin bir hafta önce satın aldığı cep telefonu, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından kapkaç yöntemi ile çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya’nın Muratpaşa İlçesi Ali Çetin Kaya Caddesi üzerindeki bir restorana gelen bir çocuk annesi Elvan Uçtu (23), siparişini verdikten sonra masada çocuğu ile beklemeye başladı.

Bu sırada kadının arkasında bulunan masaya oturan şüpheli, bir süre sonra kalkarak lavaboya gitti.

KADIN PEŞİNDEN KOŞTU ANCAK YAKALAYAMADI

Şüpheli, çıktıktan sonra genç annenin yanına yaklaşarak bir anda elinde bulunan telefonu alarak kaçtı.

Bunun üzerine şüphelinin peşinden önce kız, sonra ise restoran çalışanı koştu.

EŞKALİ BELİRLENDİ

Şüpheli bir süre sonra izini kaybettirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kadının ifadesini aldı. Polis, eşkal üzerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya’da genç annenin telefonunu alıp, kaçtı VİDEO



BİR HAFTA ÖNCE ALMIŞTI

Yaşadıklarını anlatan Elvan Uçtu, “Şahıs önce benim arkama oturdu. Beni takip etti. Çocuğuma işaret yaparak güldürmeye çalıştı. Telefon ile konuştuğum için lavaboya gitti. Ben telefonu o sırada kapattım. Anında gelerek, alıp kaçtı. Koştum ama yakalayamadım. Abiler de koştu. Telefonu 1 hafta önce bin 200 TL’ye almıştım.” dedi.