Antlaya'nın Konyaaltı ilçesinde cansız bir bedene ulaşıldı.
Sabah saatlerinde erkek berberi önünde bir kişinin hareketsiz şekilde sandalyede oturduğunu görenler, uyuduğunu düşünüp, uyandırmaya çalıştı.
Hayatını kaybetti
Ancak tepki vermeyince, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yakınları gözyaşlarına boğuldu
Çağrılan polis ekipleri, ölen kişinin 38 yaşındaki berberin sahibi 2 çocuk babası Adem Askan olduğunu tespit etti.
Askan'ın ölüm haberini alan yakınları da iş yerinin önüne gelerek gözyaşı döktü.
Ölüm nedeni araştırılıyor
Adem Askan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Adem Askan'ın önündeki masada, yiyecek ve içecek kutuları olduğu görüldü.
Çevredeki bazı kişiler polise, dün akşam saatlerinde Askan'ı aynı noktada otururken gördüklerini ifade etti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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