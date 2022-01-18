Antalya'da genç kız 5 gündür kayıp

Yaşadığı sorunlar nedeniyle evinden ayrılan 28 yaşındaki Esra Ülkan'dan haber alamayan ailesi, genç kızın kaçırıldığından şüpheleniyor.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan 28 yaşındaki Esra Ülkan, yaşadığı birtakım sorunların ardından geçtiğimiz Perşembe günü evinden ayrıldı.

5 GÜN ÖNCE AYRILDIĞI EVİNE HALA DÖNMEDİ

Ailesi bir süre sonra telefonla aradığı kızlarına ulaşamadı.Tüm girişimlerine rağmen Esra Ülkan’dan haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

5 gündür aramalarına devam eden aile, Ülkan’dan gelecek güzel bir haberi bekliyor.

"KAÇIRILIP, BİR YERDE TUTULDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYORUZ"

Abla Fatma Ülkan, kız kardeşinin hayat dolu iyi bir insan olduğunu belirterek, "Kardeşim geçtiğimiz perşembe günü evden çıktı bir daha kendisinden haber alamadık. Çokta arkadaş çevresi bulunmuyor. Biz gereken her yeri aradık ama bir sonuç alamadık. Böyle yapmazdı. Kardeşimin kaçırıldığından, ya da bir yerde tutulduğundan şüpheleniyoruz. Gören, duyan bilen varsa ya bize yada polis merkezine bildirsin" diye konuştu.





