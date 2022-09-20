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- Antalya'da genç kıza saldıran başıboş köpekler kamerada
Antalya'da genç kıza saldıran başıboş köpekler kamerada
- 20.09.2022 - 11:39
- Güncelleme : 20.09.2022 - 11:49
Başıboş köpekler her geçen gün başka bir olayla gündeme geliyor...
Bu kez görüntülerin adresi Antalya.
Döşemaltı ilçesinde sabah erken saatlerde yolda yürüyen kızın karşısına bir grup sokak köpeği çıktı.
Genç kızın peşini bırakmadılar
Bir anda genç kızın etrafını saran köpekler, saldırmaya başladı.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişi kaçmak istedikçe köpekler peşini bırakmadı.
Antalya'da genç kıza saldıran başıboş köpekler kamerada VİDEO
Bir başka kadın köpekleri kovaladı
Bu sırada sesleri duyan bir kadın, evinden çıkarak köpekleri kovalamaya başladı. Şahsın, çöplerden topladığı yiyeceklerle köpekleri beslediği öğrenildi.
O anlar kaydedildi
Öte yandan köpeklerin saldırısından kurtulan genç kız, olay yerine gelen bir arkadaşı tarafından otomobille alınarak iş yerine götürüldü.
DHA'nın aktarımına göre; o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.