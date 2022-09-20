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    Antalya'da genç kıza saldıran başıboş köpekler kamerada

    İşte gitmek için sabah saatlerinde evinden ayrılan genç kız, bir grup köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin, kızın etrafını sardığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 20.09.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 11:49
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    Antalya'da genç kıza saldıran başıboş köpekler kamerada

    Başıboş köpekler her geçen gün başka bir olayla gündeme geliyor...

    Bu kez görüntülerin adresi Antalya.

    Döşemaltı ilçesinde sabah erken saatlerde yolda yürüyen kızın karşısına bir grup sokak köpeği çıktı.

    Genç kızın peşini bırakmadılar

    Bir anda genç kızın etrafını saran köpekler, saldırmaya başladı.

    Kimliği henüz belirlenemeyen kişi kaçmak istedikçe köpekler peşini bırakmadı.

    Antalya'da genç kıza saldıran başıboş köpekler kamerada VİDEO

    Antalya da genç kıza saldıran başıboş köpekler kamerada #1

    Bir başka kadın köpekleri kovaladı

    Bu sırada sesleri duyan bir kadın, evinden çıkarak köpekleri kovalamaya başladı. Şahsın, çöplerden topladığı yiyeceklerle köpekleri beslediği öğrenildi.

    O anlar kaydedildi

    Öte yandan köpeklerin saldırısından kurtulan genç kız, olay yerine gelen bir arkadaşı tarafından otomobille alınarak iş yerine götürüldü.

    DHA'nın aktarımına göre; o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Antalya da genç kıza saldıran başıboş köpekler kamerada #2


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