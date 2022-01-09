Antalya'da genç kızın ölümüne neden olan maganda tutuklandı

Antalya'da genç kızın ölümüne neden olan maganda tutuklandı

Tartıştığı sevgilisine sıktığı kurşunla, garsonluk yapan 17 yaşındaki genç kızı hayattan koparan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde dün yaşanan korkunç olayda Semih Melih D. (22) isimli şahıs, kafede garson olarak çalışan sevgilisi Sıla P. (21) ile tartıştığı sırada kurşun yağdırdı.

GENÇ KIZIN BAŞINA İSABET ETTİ

Silahtan çıkan mermi, garsonlardan Edanur Demir'in (17) başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Edanur'u ambulansla hastaneye kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Edanur Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Edanur'un cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

"TABANCA İLE ŞAKA YAPMAK İSTEDİM"

Olay sonrası kaçan Semih Melih D., Burdur'da polis ekiplerince yakalanıp Antalya'ya getirildi. Melih D. emniyetteki ifadesinde "Edanur ile şakalaşıyorduk. Tabanca ile şaka yapmak istedim. O da 'ben tabancadan korkmam' dedi. Ben de önce ayağına daha sonra namluyu başına çevirip, tetiğe bastım. Böyle olacağını bilmiyordum" dedi.

TABANCA İLE KENDİSİNİ DE YARALADI

Semih Melih D.'nin, birkaç gün önce de aynı kafeye gelip, tabancasıyla oynadığı sırada kendisini elinden yaraladığı belirtildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Semih Melih D., emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye götürüldü. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

GENÇ KIZ GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Bu arada Edanur Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından morgdan annesi Pakize ve kız kardeşleri Zehra ile Esra Demir tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı.

Açık öğretim lisesi mezunu olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Demir'in cenazesi, dün akşam Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.





