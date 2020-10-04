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    Antalya'da genç kızlar saç saça kavga etti

    Antalya'da 2 genç kız, bir başka kız ile kentin göbeğinde kavgaya tutuşurken aralarına erkekler güçlükle girdi.
    • DHA
    • 04.10.2020 - 22:21
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    Antalya'da genç kızlar saç saça kavga etti

    Antalya'nın simge noktalarından Cumhuriyet Meydanı Yükseliş Anıtı yanında bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan 3 genç kız, saç saça baş başa kavgaya tutuştu.

    SAÇ SAÇA KAVGALARI GÖRÜNTÜLENDİ

    2 genç kız, diğer kızla kavga ederken, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kızlardan birinin dengesini kaybederek yere düştüğü görüldü.

    Antalya'da genç kızlar saç saça kavga etti-Video

    YERE DÜŞEN KIZA TEKME ATTI

    Yere düşen kıza, kavga ettiği kızlardan biri tekme atarken, kavgayı meydanda bulunan erkekler güçlükle ayırabildi.

    "KİMSE DE KARIŞAMIYOR"

    Cep telefonuyla görüntüleri çeken vatandaş ise "Cumhuriyet Meydanı'nda patenci gençler hep böyle kavga ediyor. Kimse de karışamıyor” diye tepkisini dile getirdi.

    Antalya da genç kızlar saç saça kavga etti #1

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