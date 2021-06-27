Mekan çıkışı kavgaya tutuşan iki gencin kavgasını izleyen erkekler, olaya müdahale etmek yerine “Kafasına vur” diyerek tezahüratta bulundu.

Antalya'nın turistik Kaleiçi semtinde, bir mekandan çıkan iki kız arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KIZLAR KAVGA ETTİ, ERKEKLER İZLEDİ

Kızlar tekme tokat birbirine girerken, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olaya müdahale etmekte güçlük çekerken, kavgayı izleyen erkeklerin “Kafasına vur, kafasına vur” diyerek tezahüratta bulunması dikkat çekti.

O ANLAR KAMERADA

Tepki çeken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Bir süre sonra ayrılan kızların evlerine gittiği öğrenildi.

Antalya'da genç kızlar sokak ortasında birbirine girdi VİDEO