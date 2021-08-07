Antalya’da genç sürücü motosikletini bariyere çarptı, öldü

Motosikletiyle virajı alamayan genç sürücü, hayatını kaybetti. Gencin, sosyal medya hesabında 'Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi? İşte biz böyle sevdalandık' paylaşımı ise dikkat çekti.

07 ARR 844 plakalı motosikletiyle Antalya Batı Çevre Yolu'nda seyir halinde olan Hasan Dure (24), kontrolünü kaybetti ve yol kenarındaki bariyere çarparak savruldu.

Kazayı gören arkadaşları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Ağır yaralanan gence ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Daha sonra 112 ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi kesin ölüm sebebinin netlik kazanması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

“BİR İNSAN KATİLİYLE FOTOĞRAF ÇEKİNİR Mİ?”

Motosiklet tutkunu olduğu öğrenilen Hasan Dure’nin, sosyal medya hesabından motosikleti ile çok sayıda paylaşım yaptığı görüldü.

Dure’nin bir fotoğrafının altına, “Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi? İşte biz böyle sevdalandık” şeklindeki notu da dikkatlerden kaçmadı.