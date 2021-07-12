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Antalya'da gençlerin kavgası
Bir grup genç, eğlence mekanlarının da bulunduğu tarihi Kaleiçi semtinde tekme tokat kavga etti. Kavga sırasında yerdeki arkadaşına yardım eden genç kızın üzerine, kavga edenlerden biri düştü.
- DHA
- 12.07.2021 - 14:03
1 Temmuz'dan itibaren eğlence yeri ve restoranların açılmasıyla Antalya'daki tarihi Kaleiçi semti ziyaretçi akınına uğruyor.
Kaleiçi'nde dün gece bir grup genç, bilinmeyen nedenle tekme tokat kavga etti.
Gece yarısı yaşanan kavgada, yerde yatan arkadaşına yardım eden genç kızın üzerine kavga edenlerden biri düştü.
GECE GEZMESİNE ÇIKANLAR ENDİŞEYLE İZLEDİ
Barlar sokağında yaşanan kavgayı, Kaleiçi'ni gezen onlarca kişi, endişeyle izledi.
5 kişinin birbirine girdiği kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karşı gruptakiler bölgeden uzaklaşınca, kavga son buldu.
Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada VİDEO