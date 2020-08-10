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    Antalya'da girdiği suda boğulan gencin cesedine ulaşıldı

    Girdiği kanalda akıntıya kapılan Sezgin Andariman'ın cansız bedeni, 5 gün sonra bulundu.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 12:16
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    Antalya'da girdiği suda boğulan gencin cesedine ulaşıldı

    Boğulma vakalarına bir yenisi eklendi.

    Antalya'nın Kepez ilçesinde 5 gün önce Baraj Mahallesi'ndeki kanala yeğeniyle gelen 17 yaşındaki Sezgin Andariman, serinlemek için suya girdi.

    Andariman, akıntının da etkisiyle gözlerden kayboldu. Sezgin Andariman'ı arama çalışmaları 5. günün sabahında yeniden başladı.

    Arama çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan dalgıçların yanı sıra AKUT da destek verdi.

    5 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Kanalın farklı noktalarında eş zamanlı arama başlatıldı. Deniz polisi de aramalara Andariman’ın suya girdiği noktada devam etti.

    Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Andariman’ın cansız bedeni suya girdiği yerin yakınında yosunların arasında bulundu. Gencin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Kanalda kaybolan gencin cesedi 5. günde bulundu ViDEO

    CESEDİ MORGA KALDIRILDI

    Acı haberi alan Andariman'ın yakınları morga geldi. Çevik Kuvvet ekipleri de morg yerleşkesine sevk edildi.

    Yapılacak otopsinin ardından Andariman'ın cenazesinin Uncalı Kent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

    Antalya da girdiği suda boğulan gencin cesedine ulaşıldı #1

    Antalya da girdiği suda boğulan gencin cesedine ulaşıldı #2

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    Antalya da girdiği suda boğulan gencin cesedine ulaşıldı #5

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