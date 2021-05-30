Go-kart aracına bisiklet gidonu ve tekeri takarak trafikte tehlike yaratan gencin o anları kameraya yansıdı.

Antalya’da Kepez ilçesinde bir genç, go-kart aracının, ön bölümüne dev bisiklet tekeri ve gidonu monte etti.

Bu şekilde trafiğe çıkan genci, bir başka motosiklet sürücüsü cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntüyü çeken kişi, ‘Ver gazı ver, dayı ver gazı ver dayı’ diyerek seyir halinde genci an be an kayda aldı.

TRAFİKTE TEHLİKE SAÇTI

Gözünde güneş gözlüğü de bulunan gencin, ilginç aracıyla tehlikeye aldırmadan bir sağa bir sola gittiği anlar yer aldı. Gencin, karşı şeride dahi geçip ilginç aracını bir sağa bir sola kaydırdığı görüldü.

Normalde 4 küçük teker ve direksiyonu içeride olacak şekilde tasarlanan go-kart araçlarının özel pistlerde kullanılıyor.

Antalya'da go-kart aracıyla trafiğe çıktı ViDEO

















