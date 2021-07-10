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- Antalya'da göletlerin suyu çekildi, balıklar ölmeye başladı
Antalya'da göletlerin suyu çekildi, balıklar ölmeye başladı
- İHA
- 10.07.2021 - 10:35
- Güncelleme : 10.07.2021 - 10:37
Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi'ne bağlı Asarönü mevkisinde, yaşanan balık ölümlerinin önüne geçilemiyor.
Manavgat Barajı'nda, ırmaktan sızan suların boş arazide oluşturduğu göletler çamura dönerken, ölen balıklar ise kıyıya vurdu.
GÖLETLER ÇAMURA DÖNDÜ
Manavgat Irmağı'nda enerji üretimi için su toplanması sırasında, su seviyesi 8-10 metre yükselip, Asarönü mevkisinde göletler oluşturdu. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte ise göletler kuruyup, çamura dönüştü.
Su seviyesinin yüksek olduğu, göletlerin oluştuğu süreçte, göletlerin ırmağa göre durgun olması nedeniyle anaç sazanlar yumurtalarını bırakmak amacıyla göletlere giderken, su seviyesinin düşmesiyle birlikte geriye dönemeyince telef oldular.
BİNLERCE BALIK TELEF OLDU
Bölgede binlerce irili ufaklı balık bulunurken, havaların ısınmasıyla birlikte çürümeye başlayan balıklar, bölgede kötü kokuya neden oldu.