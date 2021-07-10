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Antalya'da göletlerin suyu çekildi, balıklar ölmeye başladı

Antalya'da göletlerin suyu çekildi, balıklar ölmeye başladı

Göletlerin sularının çekilmesi ile birlikte balık ölümleri yaşanmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte çürümeye başlayan balıklar, kötü kokuya neden oldu.