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    Antalya'da göletlerin suyu çekildi, balıklar ölmeye başladı

    Göletlerin sularının çekilmesi ile birlikte balık ölümleri yaşanmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte çürümeye başlayan balıklar, kötü kokuya neden oldu.
    • İHA
    • 10.07.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 10:37
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    Antalya'da göletlerin suyu çekildi, balıklar ölmeye başladı

    Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi'ne bağlı Asarönü mevkisinde, yaşanan balık ölümlerinin önüne geçilemiyor.

    Manavgat Barajı'nda, ırmaktan sızan suların boş arazide oluşturduğu göletler çamura dönerken, ölen balıklar ise kıyıya vurdu.

    GÖLETLER ÇAMURA DÖNDÜ

    Manavgat Irmağı'nda enerji üretimi için su toplanması sırasında, su seviyesi 8-10 metre yükselip, Asarönü mevkisinde göletler oluşturdu. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte ise göletler kuruyup, çamura dönüştü.

    Su seviyesinin yüksek olduğu, göletlerin oluştuğu süreçte, göletlerin ırmağa göre durgun olması nedeniyle anaç sazanlar yumurtalarını bırakmak amacıyla göletlere giderken, su seviyesinin düşmesiyle birlikte geriye dönemeyince telef oldular.

    Antalya da göletlerin suyu çekildi, balıklar ölmeye başladı #1

    BİNLERCE BALIK TELEF OLDU

    Bölgede binlerce irili ufaklı balık bulunurken, havaların ısınmasıyla birlikte çürümeye başlayan balıklar, bölgede kötü kokuya neden oldu.

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