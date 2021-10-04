Antalya’da görüntülendiğini fark eden çoban, sopa ile drone kovaladı

Antalya’da görüntülendiğini fark eden çoban, sopa ile drone kovaladı

Kendisine yaklaşan drone'u sopası ile kovalayan çoban, daha sonra şapkası ile selamlama yaptı.

Antalya’da 2 bin 500 rakımlı yaylada drone ile görüntülendiğini fark eden çoban, ilginç anlara neden oldu.

Kaş ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Akdağ'ın eteklerinde bulunan Rahat Yaylası'nda, her yaz koyun sürüsünü alarak yaylaya çıkan Veli Keklikçi, arkadaşları ile çeşme başında sohbet ederken havada bir cisim gördü.

DRONE'U KOVALAMA ANI

Gördüğü cisim karşısında önce şaşıran çoban, sonra elinde bulunan sopa ile drone'u kovalamaya başladı. Bunun üzerine drone operatörü, aracını geri çekti.

Kararından vazgeçen adam, drone kendisine doğru tekrar gelince tekrar kovalamak istedi. Bunun üzerine yanında bulunan arkadaşlarının uyarısı ile kararından vazgeçti.

ŞAPKA İLE SELAMLADI

Bir süre sonra duruma alışan adam, şapkası ile drone'u selamladı. Üç arkadaş, daha sonra yaylada çeşme başında sohbet etmeye devam etti. Drone kamerası ise o anları görüntüledi.

Antalya’da görüntülendiğini fark eden çoban sopa ile drone kovaladı ViDEO