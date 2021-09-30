Antalya'da görüntülenen karakulağın belgeseli çekiliyor

Nesli tehlike altındaki yabani kedi türü olarak bilinen karakulağın dikkat çeken görüntüsü ve özellikleri, Burdur'da çekilen belgeselle izleyiciye sunulacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün Antalya'daki çalışmalarında nesli tehlike altındaki yabani kedi karakulak, fotokapan yoluyla ailecek görüntülendi.

2 yavru ve anne olmak üzere 3 kişilik mini aile, 'ormanın hayalet kedisi' olarak da biliniyor.

Yabani kedi türlerinden çevik kedi olan karakulakların çok çeşitli habitatlarda bulunabileceği belirtildi.

"EVCİL HAYVANLARI DA AVLARLAR"

Karakulakların geniş beslenme alışkanlığı olduğu belirtilerek, şu bilgiler verildi:



“Çoğunlukla kuşlar için yapılan yüksek ve atletik atlayışlarıyla bilinmelerine rağmen tüm bölgelerde memeliler besin diyetinin yarısını oluşturur. Bu büyüklükteki tüm kedi türleri düşünüldüğünde, kendi ağırlığının 2 ya da 3 katı ağırlığında avları avlayabilmesi bu kedi türünü eşsiz kılar. Arada evcil hayvanları da avlar. Ön bacaklara göre oldukça gelişmiş ve uzun arka bacaklarıyla mükemmel sıçrayışlar yapabilir."





BELGESELİ ÇEKİLİYOR

DKMP Genel Müdürlüğü ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliğinde, TRT tarafından 2 yıl sürecek olan karakulak belgeseli çekimlerinin Burdur'da başladığı bilgisi verildi.

Ayrıca Türkiye popülasyonu hakkında yeterince bilgi olmadığına da işaret edilerek, ülkenin güney ve batı bölgelerinde yaşadığının bilindiği açıklandı.













