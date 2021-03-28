Dayak yediğine güldüğü gerekçesiyle bimekan şahsı yüzünden bıçaklayarak yaralayan şüpheli şahıs kaçarken, yaralı kişi tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya’da Muratpaşa ilçesi Burhannettin Onat Caddesi üzerinden şehir merkezine ilerleyen bir halk otobüsünde daha önce kavgada dayak yediği belirtilen ‘Ökkeş’ isimli kişi, kendisine gülen bimekan şahıs Gökhan Bindal (36) ile tartışmaya başladı.

Otobüs içerisindeki tartışma daha sonra dışarıda da devam etti.

GÜLDÜ DİYE BIÇAKLADI

Ökkeş isimli şüpheli, yanındaki bıçağı çıkartarak Bindal’ı yüzünden yaraladı, ardından olay yerinden kaçtı.

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bindal’ın ifadesinin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'da güldüğü gerekçesiyle yüzünden bıçaklandı VİDEO

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