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    Antalya'da güneşlenirken üzerine cankurtaran kulesi devrildi

    Hafif yaralanan vatandaş, deniz polisi yardımıyla önce yat limanına, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 05.06.2021 - 12:43
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 12:50
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    Antalya'da güneşlenirken üzerine cankurtaran kulesi devrildi

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Erenkuş Plajı’nda  denize girmek için plaja gelen Seyfi Sivri (67), ahşap cankurtaran kulesinin yanındaki beton alanda oturmaya başladı.

    KULENİN ALTINDA KALDI

    Bu sırada sert esen rüzgardan dolayı devrilen 2 metrelik kule, Sivri’nin üzerine devrildi.

    Cankurtaranların ve belediye personellerin yardımıyla kulenin altından çıkarılan Sivri için, bölgeye polis ve sağlık ekipleri talep edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Falezler kısmında yer alan plajdan yaralının çıkartılmasının zor olması nedeniyle de deniz polisinden yardım istendi.

    İhbarın ardından bölgeye kısa sürede gelen deniz polisi, Sivri’yi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı’na götürüldü. Burada hazır bekleyen sağlık ekiplerince sedyeye alınan Sivri, tedavi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Antalya'da güneşlenirken üzerine cankurtaran kulesi devrildi ViDEO

    Antalya da güneşlenirken üzerine cankurtaran kulesi devrildi #1

    HAFİF YARALI KURTULDU

    Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili plajda inceleme başlattı.

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