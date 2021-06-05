Antalya'da güneşlenirken üzerine cankurtaran kulesi devrildi

Hafif yaralanan vatandaş, deniz polisi yardımıyla önce yat limanına, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Erenkuş Plajı’nda denize girmek için plaja gelen Seyfi Sivri (67), ahşap cankurtaran kulesinin yanındaki beton alanda oturmaya başladı.

KULENİN ALTINDA KALDI

Bu sırada sert esen rüzgardan dolayı devrilen 2 metrelik kule, Sivri’nin üzerine devrildi.

Cankurtaranların ve belediye personellerin yardımıyla kulenin altından çıkarılan Sivri için, bölgeye polis ve sağlık ekipleri talep edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Falezler kısmında yer alan plajdan yaralının çıkartılmasının zor olması nedeniyle de deniz polisinden yardım istendi.

İhbarın ardından bölgeye kısa sürede gelen deniz polisi, Sivri’yi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı’na götürüldü. Burada hazır bekleyen sağlık ekiplerince sedyeye alınan Sivri, tedavi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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HAFİF YARALI KURTULDU

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili plajda inceleme başlattı.





































