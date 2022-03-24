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Antalya’da gürültü tartışması cinayetle bitti

Antalya’da gürültü tartışması cinayetle bitti

Bir kişi, kendisini gürültü yaptığı gerekçesiyle uyaran komşusunu pompalı tüfekle vurdu. Vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.