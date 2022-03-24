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- Antalya’da gürültü tartışması cinayetle bitti
Antalya’da gürültü tartışması cinayetle bitti
Bir kişi, kendisini gürültü yaptığı gerekçesiyle uyaran komşusunu pompalı tüfekle vurdu. Vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
- İHA
- 24.03.2022 - 11:39
- Güncelleme : 24.03.2022 - 11:41
Alkol alan Mehmet P., dün akşam saat 22.00 sıralarında Antalya’nın Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi’ndeki evininin önünde aracıyla gürültü yapmaya başladı.
Gürültüden rahatsız olan komşusu Ramazan Kahraman (36), Mehmet P.’yi uyardı.
Bunun üzerine iki komşu arasında tartışma çıktı.
GÖZALTINA ALINDI
Evine girerek pompalı tüfeğini alan Mehmet P., komşusuna 2 el ateş etti.
Ramazan Kahraman, olay yerinde hayatını kaybetti.
Aksu Belediyesi temizlik işleri bölümünde çalıştığı öğrenilen katil zanlısı Mehmet P., olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.
(Mehmet P.)
(Ramazan Kahraman)