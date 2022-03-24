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    Antalya’da gürültü tartışması cinayetle bitti

    Bir kişi, kendisini gürültü yaptığı gerekçesiyle uyaran komşusunu pompalı tüfekle vurdu. Vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 24.03.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 11:41
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    Antalya’da gürültü tartışması cinayetle bitti

    Alkol alan Mehmet P., dün akşam saat 22.00 sıralarında Antalya’nın Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi’ndeki evininin önünde aracıyla gürültü yapmaya başladı.

    Gürültüden rahatsız olan komşusu Ramazan Kahraman (36), Mehmet P.’yi uyardı.

    Bunun üzerine iki komşu arasında tartışma çıktı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Evine girerek pompalı tüfeğini alan Mehmet P., komşusuna 2 el ateş etti.

    Ramazan Kahraman, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Aksu Belediyesi temizlik işleri bölümünde çalıştığı öğrenilen katil zanlısı Mehmet P., olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Antalya’da gürültü tartışması cinayetle bitti #1(Mehmet P.)

    Antalya’da gürültü tartışması cinayetle bitti #2(Ramazan Kahraman)


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