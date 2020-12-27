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Antalya'da güvenlik görevlisi kadın, evinde ölü bulundu

Antalya'da güvenlik görevlisi kadın, evinde ölü bulundu

5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi olan kadın, aynı otelin genel müdürü olan sevgilisi tarafından evin banyosunda boynundan iple asılı halde ölü bulundu.