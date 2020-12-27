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    Antalya'da güvenlik görevlisi kadın, evinde ölü bulundu

    5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi olan kadın, aynı otelin genel müdürü olan sevgilisi tarafından evin banyosunda boynundan iple asılı halde ölü bulundu.
    • DHA
    • 27.12.2020 - 18:02
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 18:04
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    Antalya'da güvenlik görevlisi kadın, evinde ölü bulundu

    Antalya Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Cansu K. ve aynı otelde genel müdür olarak çalışan ve birlikte yaşadığı iddia edilen sevgilisi S.B., dün koronavirüs kısıtlaması nedeniyle evden çıkmadı.

    İddiaya göre. S.B., saat 21.00 sıralarında Cansu K.'den ses gelmemesi üzerine evin odalarına baktı. S.B., Cansu K.'yi banyoda, iple boynundan asılı halde buldu.

    HAYATINI KAYBETTİ

    S.B.'nin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Cansu K.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    SONUÇLAR BEKLENİYOR

    Yapılan incelemenin ardından Cansu K.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Cansu K.'nin sevgilisi S.B. jandarma tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Antalya da güvenlik görevlisi kadın, evinde ölü bulundu #1

    Antalya da güvenlik görevlisi kadın, evinde ölü bulundu #2

    Antalya da güvenlik görevlisi kadın, evinde ölü bulundu #3

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