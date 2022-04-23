Antalya'da güvenlik görevlisini darbeden baba-oğul tutuklandı

Yaptıkları alkolden zehirlenip, hastaneye getirildikten sonra güvenlik görevlisini darbederek, olay çıkaran baba-oğul çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde Ökkeş Remzi Özdemir ve ve oğlu Mustafa Özdemir, iddiaya göre, kendi yaptıkları içkiden içtikten sonra metil alkol zehirlenmesi yaşadı.

Alanya Saray Polis Karakolu tarafından baba ve oğul hakkında alkol zehirlenmesinden işlem yapıldıktan sonra, KOM ekipleri evde bulunan alkol malzemelerine el koydu.

Antalya'da alkolden zehirlenen baba-oğul, güvenlik görevlisini hastanelik etti

Güvenlik görevlisine saldırdılar

Özel hastaneye kaldırılan baba oğul, buradan Manavgat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sabah saatlerinde hastanede tedavisine başlanan baba-oğul, sağlık görevlilerine zorluk çıkarırdı ve olaya müdahalede bulunan güvenlik görevlisi Mehmet Evren'i darbetti.

Diğer güvenlik görevlileri ve hastane polisinin de araya girmesiyle olay büyüdü. Polisin yardım istemesi üzerine hastaneye çok sayıda destek ekibi sevk edildi.

Tutuklandılar

Hastaneden güçlükle dışarı çıkarılan baba oğul, polislerin yanı sıra görüntü alan basın mensuplarına da saldırdı.

Şelale Polis Merkezine götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Ökkeş Remzi Özdemir ve oğlu Mustafa Özdemir Alanya Cezaevine teslim edildi.