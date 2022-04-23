Petrol
106.2
-1.97%
Euro
15.92
-0.17%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
915.67
-0.75%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
587.379
-1.62%
BTXN Coin
26.99
-7.21%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Antalya'da güvenlik görevlisini darbeden baba-oğul tutuklandı

    Yaptıkları alkolden zehirlenip, hastaneye getirildikten sonra güvenlik görevlisini darbederek, olay çıkaran baba-oğul çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 23.04.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 12:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da güvenlik görevlisini darbeden baba-oğul tutuklandı

    Antalya’nın Alanya ilçesinde Ökkeş Remzi Özdemir ve ve oğlu Mustafa Özdemir, iddiaya göre, kendi yaptıkları içkiden içtikten sonra metil alkol zehirlenmesi yaşadı.

    Alanya Saray Polis Karakolu tarafından baba ve oğul hakkında alkol zehirlenmesinden işlem yapıldıktan sonra, KOM ekipleri evde bulunan alkol malzemelerine el koydu.

    Antalya'da alkolden zehirlenen baba-oğul, güvenlik görevlisini hastanelik etti

     

     

    Güvenlik görevlisine saldırdılar

    Özel hastaneye kaldırılan baba oğul, buradan Manavgat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sabah saatlerinde hastanede tedavisine başlanan baba-oğul, sağlık görevlilerine zorluk çıkarırdı ve olaya müdahalede bulunan güvenlik görevlisi Mehmet Evren'i darbetti.

    Diğer güvenlik görevlileri ve hastane polisinin de araya girmesiyle olay büyüdü. Polisin yardım istemesi üzerine hastaneye çok sayıda destek ekibi sevk edildi.

    Tutuklandılar

    Hastaneden güçlükle dışarı çıkarılan baba oğul, polislerin yanı sıra görüntü alan basın mensuplarına da saldırdı.

    Şelale Polis Merkezine götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Ökkeş Remzi Özdemir ve oğlu Mustafa Özdemir Alanya Cezaevine teslim edildi.

    Antalya da güvenlik görevlisini darbeden baba-oğul tutuklandı #1

    Antalya da güvenlik görevlisini darbeden baba-oğul tutuklandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Erdoğan'dan öğrencilere kredi ve burs müjdesi
    Gündem

    Erdoğan'dan öğrencilere kredi ve burs müjdesi

    Madde madde Bayram alışverişinde dikkat edilecekler
    Ekonomi

    Madde madde Bayram alışverişinde dikkat edilecekler

    Görüş Bildir