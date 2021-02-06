Antalya'da güzellik salonuna giden kadın hayatının şokunu yaşadı

İnternette çıkan reklamlara güvenerek güzellik merkezine giden ve yanlış işlem sonucu yüzü yanan kadın, savcılığa suç duyurusunda bulundu

Antalya’da yaşayan 42 yaşındaki Aslı İlhan, 4 ay önce sosyal medyadan keşfettiği ve reklamlarına aldandığı güzellik salonunun yolunu tuttu.

Yanlış işlem kurbanı olan İlhan'ın yüzünde bir süre sonra yanıklar oluştu

Yüzünde iyileşme olmayan ve salon tarafından sürekli ürün kullanmaya yönlendirilen İlhan, daha sonra tavsiye üzerine başka bir salona gitti.

10 BİN LİRA HARCADI, DAHA KÖTÜ OLDU

Burada diğer yerden kalan lekeler için tedavi yapılırken, kadının yüzü bu kez daha kötü bir hale getirdi. İki salondan da mağdur olan İlhan, güzelleşmek için gittiği salonda yüzü daha kötü hale gelince verdiği ücretlerin geri ödenmesini istedi.

Salonlara 8 bin lira harcayan İlhan, serumlar ve ilaçlar içinde ekstra dışarıya 2 bin lira ödedi. Toplamda 10 bin lira ödeme yapmasına rağmen ücretin karşılığını alamayan ve güzelliğini de kaybeden kadın, yüzünün eski haline gelmesi için sağlık merkezine başvurdu.

ŞİKAYETTE BULUNDU

İki salondan yapılan hatalı işlemler için şikayetçi olan İlhan, konuyu polis merkezi ve savcılığa taşıdı. Kadının eski yüzüne kavuşabilmesi için ise en az bir 9 ay beklemesi gerekiyor.

"GÜVENİM BOŞA ÇIKTI"

Bu sayfaların takipçi sayısı ve sponsorlu olması nedeniyle tercih ettiğini dile getiren İlhan şunları söyledi:

“Güvendim. Yaptıkları işlerin videosuna bakmadım. Yaptıkları işlemin reklamına güvenip gittim ama sonuç istediğim gibi olmadı. Yüzümde yanıklar oluştu, rahatsızlandım. Bana söyledikleri sadece beklemem ve söyledikleri ürünü kullanmam oldu.





"TEHDİT ETTİLER"

Göz kapaklarımda hafif bir düşüklüğüm vardı. Onu biraz daha kaldırmasını istedim ama bütün yüzümü yaktılar. Tüm yüzümde işlem yapılırsa daha iyi sonuç alacağımı söylediler. Bir sürü ürün almam için uğraştılar. Kesinlikle istediğim sonuç olmadığı gibi birde üstüne tehdit edildim.”





"KEŞKE GİTMESEYDİM"

Ciltlerine operasyon yaptırmak isteyen kişilerin hastaneleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulunan İlhan, “Böyle sosyal medyadan buldukları yerlere gitmesinler. İkinci gittiğim yerin levhası bile yoktu. Bilgili bir insanım ama bazen insan hata yapabiliyor. Hatamı ben psikolojim bozulmuş şekilde ödüyorum. Yüzümde hiçbir sorunum yoktu. Keşke gitmeseydim diyorum.” diye konuştu.

"SUÇLARINI KABUL ETMEDİLER"

Bundan sonra güzellik salonuna gitmeyi düşünmediğinin altını çizen İlhan, “Doktor kontrolünde ya da hastaneye gideceğim. Yüzüme bir tedavi gerekiyor. Ama şuan cildimin belirli süre dinlenmesi gerektiği ve o nedenle hiçbir işlemin yapılamayacağını öğrendim. Yaraların iyileşmesi gerekiyor. Salonlar kendilerinden kaynaklı olduğunu kabul etmediler.” dedi.