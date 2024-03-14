Antalya'nın Alanya ilçesi D-400 kara yolunda Abdullah Kadan (33) yönetimindeki hafif ticari araç ile Sadık Deveci (53) idaresindeki minibüs çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
7 yaralı
Kazada minibüste bulunan Özlem Öztürk (40), Durmuş Giriş (45), Ayşe Konca (39), Halil Macar (36), Bülent Özcan (30), Gülşah Gökcan (39) ve Halil Dizman (60) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 7 yaralı ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürüldü.
Sürücülerin yara almadan atlattığı kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlatırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Görüntülerde minibüsün kavşaktan karşı yola geçerken hafif ticari araçla çarpışıp devrildiği görüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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